Podcast: agente dá dicas de condução durante períodos chuvosos

No quadro Trânsito e Mobilidade Urbana, com participação da STTP, o agente supervisor Clênio Barbosa trouxe orientações importantes para os condutores durante o período chuvoso. Ele alertou para os riscos de dirigir sob chuva, como a redução da visibilidade, menor aderência dos pneus e o aumento da chance de acidentes.

Entre as recomendações estão: reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, evitar poças d’água — que podem esconder buracos — e revisar itens de segurança como pneus, limpadores de para-brisa e sistema de iluminação. Clênio também destacou a importância de usar faróis baixos durante a chuva, como prevê o Código de Trânsito.

Além disso, ele comentou sobre o encerramento do Maio Amarelo, com solenidade na Câmara de Vereadores e apresentação das ações educativas realizadas ao longo do mês.

Ouça o podcast aqui!