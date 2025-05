Podcast: Empaer destaca a realização da 50ª Expapi

A 50ª edição da Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industrializados (Expapi), realizada de 18 a 25 de maio no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, no Ligeiro, foi um marco para os pequenos produtores do agreste paraibano.

A Empaer esteve presente com um espaço estruturado que funcionou como uma verdadeira cidade rural dentro da exposição.

Com a participação de agricultores e artesãos de municípios como Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba, Campina Grande, Queimadas, São Domingos do Cariri e Areia, o estande da EMPAER movimentou R$ 7.500 em vendas diretas, valorizando produtos como artesanato, doces, geleias, chips de macaxeira, flores e peças em barro.

Além da comercialização, o espaço contou com atendimentos técnicos, orientações sobre crédito rural, apresentações sobre hidroponia e uma intensa agenda de visitas técnicas já marcadas para os meses seguintes.

