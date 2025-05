O consumidor pessoense que pretende fazer a própria comida com os alimentos típicos juninos deve ficar atento à pesquisa do Procon-JP. O preço do milho in natura, principal ingrediente dos pratos dessa época do ano, está com uma diferença de R$ 15 na mão do produto com palha (52 espigas), que está com preços entre R$ 45 (Box de Aderaldo Ferreira, Ceasa – Cristo) e R$ 60 (seis locais).

Já o milho sem casca mostra diferença de R$ 10, com o produto oscilando entre R$ 50 (Boxes do Técio e Zulmira do Milho, Betinho do Milho e banca do João – Mercado Central) e R$ 60 (seis locais).

O levantamento do Procon-JP, que traz preços de milho in natura (com e sem casca), coco seco (unidade e ralado), massas de mandioca e de tapioca (goma), castanha de caju, amendoim e rapadura, foi realizado no dia 28 em boxes dos mercados públicos, além da Ceasa, no Cristo.

Coco seco e ralado – O Procon-JP pesquisou, ainda, os preços do coco seco, outro item bastante procurado para as comidas do São João. A unidade do produto está sendo comercializada entre R$ 3 (Boxes Thiago do Coco e Nel da Tapioca – Feira de Jaguaribe) e R$ 5 (4 locais), diferença de R$ 2. Já o quilo do coco ralado está oscilando entre R$ 12 (Nel da Tapioca – Feira de Jaguaribe) e R$ 25 (Box Dios Coco, banca 25 – Feirinha de Mangabeira), diferença de R$ 13.

Massa de mandioca e goma – Os preços da massa de mandioca e da goma, dois dos principais ingredientes para cuscuz, bolos e tapiocas, também foram pesquisados pelo Procon-JP. A massa de mandioca registrou oscilação entre R$ 7 (Box Patoense – Feirinha de Mangabeira e Nel da Tapioca – Feira de Jaguaribe) e R$ 9 (três locais), diferença de R$ 2.

Já a massa de tapioca está com os preços sendo praticados entre R$ 6,50 (Natuplast, Bloco 21C, Ceasa, Ranieri Mazzili – Cristo) e R$ 9 (três locais). A diferença está em R$ 2,50.

Castanha e amendoim – Quanto à castanha de caju, o quilo do produto está com preços entre R$ 35 (Natuplast, Bloco 21C, Ceasa – Cristo) e R$ 65 (dois locais), diferença de R$ 30. O quilo do amendoim traz uma diferença de R$ 7, com preços entre R$ 13 (Comercial Frutas, Galpão 2, Lojas 45C e 46D, Ceasa – Cristo) e R$ 20 (dois locais).

Rapadura – Outro alimento que consta na pesquisa do Procon-JP é a unidade da rapadura (500g), que está oscilando entre R$ 5 (Frios Patoense – Mercado de Mangabeira) e R$ 7 (dois locais), diferença de 2. Já o produto com 400g está com preços entre R$ 3 (Avelar Temperos e Especiarias – Mercado da Torre) e R$ 5,50 (Delícias do Marcelo, Box 15 – Feirinha de Mangabeira), diferença de R$ 2,50.

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br .