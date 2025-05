A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Campina Grande iniciou a operação de fiscalização sobre a comercialização de dispositivos eletrônicos de fumo n’O Maior São João do Mundo. Na primeira noite da festa foram apreendidas cerca de 100 unidades em um estabelecimento localizado na área próxima ao Parque do Povo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe a produção, comercialização, importação, armazenamento, uso e propaganda dos cigarros eletrônicos no Brasil. De acordo com a Anvisa, o cigarro eletrônico é um “produto fumígeno cuja geração de emissões é feita com auxílio de um sistema alimentado por eletricidade, bateria ou outra fonte não combustível, que mimetiza o ato de fumar”. Os cigarros eletrônicos também são conhecidos como vape ou pendrive, entre outras nomenclaturas.

A ação da Gevisa no São João visa alertar para a proibição, os riscos do uso, combater a venda e conscientizar sobre as sanções para os comerciantes.

“A Gerência de Vigilância Sanitária de Campina Grande está orientando a população sobre os riscos do uso desse produto, altamente danoso à saúde. Além disso, quem for flagrado comercializando o vape pode sofrer multas e advertências. O uso pessoal também está proibido no Brasil”, alertou a gerente do órgão, Betânia Araújo.

Dia Mundial sem Tabaco

Neste sábado, 31, é o Dia Mundial sem Tabaco e a Secretaria de Saúde de Campina Grande está realizando a campanha “Quem promove o fumo não quer o seu bem”, com ações durante todo o São João.