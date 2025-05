Aparte: governo pretende financiar reformas de casas e apartamentos

O presidente Lula deseja lançar nas próximas semanas um programa de crédito habitacional para reformas, com duas faixas: até R$ 5 mil para famílias de baixa renda e até R$ 30 mil para melhorias maiores, como construção de cômodos e instalação de telhados.

Destinado aos beneficiários do Minha Casa, Minha Vida, o financiamento terá juros entre 1,8% e 2,2% ao mês e prazo de até seis anos. Serão usados R$ 3 bilhões do fundo social do pré-sal, segundo o jornal O Globo.

Informações repercutidas na edição deste sábado da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

