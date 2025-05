*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (29), o vereador Severino da Prestação negou que haja qualquer proposta de aumento no valor da Zona Azul em Campina Grande. Segundo ele, a discussão atual na Câmara trata apenas de ajustes na Zona Azul Social, aplicada em eventos como o São João, o Natal Iluminado e o Carnaval.

“Em momento nenhum foi discutido aumento na Zona Azul convencional do centro da cidade. O que existiu foi um projeto do vereador Marinaldo, do ano passado, sobre a Zona Azul Social nos dias de maior movimento do São João”, afirmou.

Severino destacou o papel social do serviço, que é operado por três instituições — a Uces, o GAV e a Associação dos Deficientes —, que empregam pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele também defendeu cautela quanto ao valor praticado nos dias úteis da festa, em respeito à realidade financeira da população local.

Por fim, o vereador informou que há um projeto em stand-by que prevê a ampliação das ruas autorizadas para operação da Zona Azul no entorno do Parque do Povo, considerando o crescimento do público e as alterações no trânsito da região durante o evento.