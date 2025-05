Vice-governador conclui viagem ao Oriente Médio com foco na projeção global da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, concluiu nessa quinta-feira (29), em Dubai, a participação na missão internacional do Consórcio Nordeste, que percorreu três países do Oriente Médio (Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), em busca de parcerias estratégicas e novos investimentos para os estados nordestinos.

Ao longo de uma semana, a comitiva formada por representantes dos nove estados da Região apresentou o Nordeste como território de oportunidades, com cada estado destacando seus projetos estratégicos.

A Paraíba levou ao centro das discussões iniciativas como o Polo Turístico Cabo Branco, o maior complexo turístico planejado em execução no Brasil; e a PPP Paraíba Saneada, voltada à universalização dos serviços de água e esgoto em 93 municípios.

“O que mostramos aqui foi uma Paraíba pronta, confiável e cheia de potencial. Essa missão não termina com o retorno ao Brasil, mas continua nos diálogos que abrimos e nas oportunidades que começamos a construir”, avaliou o vice-governador Lucas Ribeiro.

A expectativa foi reforçada pelo secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins. “Levamos projetos concretos, alinhados às principais demandas globais. Voltamos com boas perspectivas de parcerias estratégicas, que agora terão continuidade com o trabalho técnico e institucional que já estamos preparando”.

No último dia da missão, a delegação paraibana participou de reuniões para apresentação de fundos de investimentos e visitou o Centro Internacional para Agricultura Biossalina (ICBA), referência global em tecnologias para regiões áridas.

“Essa troca de experiências só fortalece o que já estamos fazendo, com instituições como o INSA e a Embrapa, e amplia as possibilidades de cooperação em temas estratégicos para o futuro da agricultura, com resiliência e inovação”, destacou.

A missão do Consórcio Nordeste no Oriente Médio foi realizada com o apoio de instituições como o BNDES, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, além de contar com agendas bilaterais com fundos soberanos e rodadas de negócios.