Prefeitura de Campina Grande paga salários dos servidores

A Prefeitura de Campina Grande anunciou o pagamento dos salários dos servidores municipais referentes ao mês de maio para esta sexta-feira, 30. Estão sendo contemplados os funcionários efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas.

Já na manhã desta sexta, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande (IPSEM) já tinha transferido recursos para pagamentos de 70% dos aposentados e pensionistas.

A medida garante que os vencimentos estejam disponíveis antes do início d’O Maior São João do Mundo, que começa nesta sexta, com forte impacto na economia local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, os repasses já foram efetuados ao Bradesco, banco responsável pela folha de pagamento, e os depósitos devem ser concluídos até às 16h desta sexta.

Os prestadores de serviço contratados pela Prefeitura receberão seus salários até o dia 10 de junho, conforme o calendário anual de pagamentos da prefeitura.