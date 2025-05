*Vídeo: ParaibaOnline

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, afirmou nesta quinta-feira (29) que a cidade vive um momento intenso de execução de obras estruturantes, com investimentos viabilizados através de renegociação de dívidas históricas, muitas delas da década de 1970.

“Já temos obras em andamento como a expansão do Parque do Povo, o Parque Evaldo Cruz, as avenidas Plínio Lemos e Félix Araújo, e o canal do Bodocongó. Todas em ritmo acelerado”, destacou Bruno durante entrevista ao Jornal da Manhã, na Rádio Cariri FM.

O prefeito também anunciou novos projetos: “Lançamos a licitação do Canal do Prado e do Parque da Estação Nova. A próxima será da Feira Central, prevista para o início do segundo semestre, e queremos lançar ainda este ano a licitação para o tratamento das águas do Açude Velho.”

Segundo ele, o projeto do Açude Velho inclui a construção de uma estação de tratamento que vai permitir requalificar o cartão-postal da cidade, conciliando preservação ambiental com a valorização cultural e urbana.