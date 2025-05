No quadro Mercado Imobiliário e Condomínio, do programa Conexão Caturité, uma parceria com o Secovi Paraíba, foram trazidas orientações importantes para os moradores de condomínios neste período junino, especialmente com a proximidade da abertura do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

O presidente do Secovi, Érico Feitosa, destacou que os moradores devem sempre consultar o regimento interno e a convenção do condomínio antes de realizar qualquer atividade, como decorar espaços, fazer festas ou usar áreas comuns.

Também foram reforçadas orientações sobre segurança: evitar fogueiras, ter cuidado com fogos de artifício e adereços como bandeirolas próximas a cabos elétricos.

Outro ponto importante citado foi o controle de acesso de visitantes, já que o aumento na circulação de pessoas pode facilitar a entrada de pessoas mal-intencionadas.

Feitosa reforçou a importância do bom senso, do respeito ao próximo e da comunicação com a administração para garantir um São João seguro e tranquilo para todos.

