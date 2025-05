Prefeito entrega 13 novos ônibus e reforça frota da Semob, em João Pessoa

A manhã desta quinta-feira (29) foi marcada por uma importante solenidade na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). Durante o evento, o prefeito Cícero Lucena fez a entrega de mais 13 ônibus 0km que entrarão em operação imediata nas linhas circulares 1500 e 5100.

Na mesma ocasião, também foram entregues 10 novas viaturas, 20 armas de choque e 120 coletes balísticos que vão fortalecer a atuação da Semob-JP. Os investimentos visam ampliar a qualidade dos serviços públicos prestados à população e garantir mais proteção aos profissionais que atuam diariamente nas ruas da cidade.

A solenidade também integrou a programação do Movimento Maio Amarelo, campanha internacional voltada à conscientização sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a segurança viária e a valorização da vida.

“Para mim é motivo de alegria, porque não me canso de fazer o certo. Infelizmente nem todos têm a capacidade de reconhecimento, mas a maioria da população, com certeza, reconhece o excelente serviço da Semob. Além de vários investimentos, estamos aguardando a nomeação dos concursados e licitando a compra de sinais inteligentes para dar mais mobilidade ao trânsito. Estamos buscando o que há de melhor no mundo para trazer para João Pessoa”, afirmou o prefeito Cícero Lucena, destacando os esforços da gestão para modernizar os serviços públicos e valorizar os servidores.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, também comemorou a entrega dos equipamentos e veículos. “Hoje é uma alegria imensa. São mais 10 viaturas para a Semob e 13 ônibus que o cidadão poderá utilizar para seu lazer e deslocamento. Também estamos entregando 20 armas de choque e 120 coletes balísticos, garantindo mais segurança e proteção para os nossos agentes”, declarou.

“A gente tem que ter uma postura coerente e isso mostra minha parceria com o prefeito Cícero. Muitas vezes as pessoas não obedecem as leis, e por isso enfrentam problemas. Hoje é um símbolo importante: destinei R$ 70 mil em emendas para a compra das armas de choque e esse reconhecimento chega em boa hora. Podem contar com nossos esforços para fazer uma João Pessoa melhor”, disse o vereador Tarcísio Jardim, sobre sua parceria com a gestão municipal.

Também prestigiaram a solenidade o vice-prefeito Leo Bezerra; os vereadores Guguinha Moov Jampa, Marcos Bandeira e os suplentes Neide Brito e Pedro Cruz; além dos secretários municipais Janildo Silva (Secom) e Diego Tavares (Sedhuc), os secretários executivos Expedito Filho (Semob-JP), Marcos Souto Maior (Procon-JP), Nena Martins (Secom) e Ubaldo Pequeno (Sedurb); o diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário; o presidente do Sintur, Isaac Júnior; e o empresário Alberto Cândido.