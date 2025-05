João Azevêdo participa de inauguração do Hospital Unimed e reforça apoio à Saúde em Campina Grande

O governador João Azevêdo prestigiou, nesta quinta-feira (29), a inauguração do Hospital Unimed Campina Grande (HuniCG), localizado na Avenida Elpídio de Almeida, no bairro do Catolé.

A unidade de saúde recebeu investimentos superiores a R$ 174 milhões, entre obras e equipamentos, incluindo estrutura para procedimentos de hemodinâmica e cirurgias neurológicas.

O início dos atendimentos ao público está programado para o dia 9 de junho. A expectativa é de atender cerca de 60 mil beneficiários, com 158 leitos distribuídos entre as áreas adulta e pediátrica. Serão gerados mais de 680 empregos diretos.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual parabenizou a diretoria da Unimed pela estrutura entregue aos clientes do plano de saúde.

“A saúde suplementar é fundamental para complementar a assistência na área. Nós temos na Paraíba cerca de 500 mil clientes de plano de saúde e mais de 3,5 milhões de paraibanos precisam da mão protetora do poder público e, por isso, temos investido mais de R$ 3,2 bilhões por ano na área para salvar vidas e cuidar das pessoas. Eu parabenizo a Unimed pelo empreendimento que vai contemplar a região e desejo muito sucesso a todos os profissionais que vão trabalhar no hospital”, frisou.

O gestor também destacou os investimentos do Governo do Estado na Saúde da Rainha da Borborema. “Em Campina Grande abrimos o Hospital de Clínicas, fortalecemos o atendimento no Hospital de Trauma com novos equipamentos e melhorias na estrutura, estamos construindo o Hospital da Mulher, que será o maior da Paraíba, e vamos iniciar, em breve, as obras da Policlínica, representando o nosso compromisso com a assistência em saúde do município e da região”, acrescentou.

O hospital irá oferecer serviço de pediatria 24 horas, com cinco médicos pediatras em regime de plantão diário, além de focar nas áreas de ginecologia e obstetrícia, com dois ginecologistas de plantão, em regime de revezamento.

Com uma área construída de quase 16 mil metros quadrados, o hospital teve sua obra iniciada em 2022 e é o primeiro hospital construído por um fundo imobiliário fora do eixo Sudeste do país.

O presidente da Unimed Campina Grande, Dr. Francisco Vieira de Oliveira, afirmou que o novo hospital reforça a vocação da cidade como um polo de excelência em saúde. “Com a credibilidade da nossa marca de 53 anos, chegamos sendo referência hospitalar para a Philips no Nordeste no que se refere a diagnóstico por imagem, com tecnologia de ponta em tomografia e ressonância magnética – esta última com túnel mais amplo, pensado para atender diferentes perfis de pacientes – além de ultrassonografia, raio-X e endoscopia”, pontuou.