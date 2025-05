A Energisa, em parceria com o Senai, está com vagas abertas para o programa de qualificação profissional na Paraíba, com 50 vagas gratuitas para o curso de eletricista. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio. Em João Pessoa, a turma será exclusiva para mulheres; já em Campina Grande, será mista.

Totalmente subsidiada pela companhia, a formação visa fortalecer a capacitação técnica no setor elétrico, ampliar oportunidades de emprego e fomentar a inclusão de mulheres em uma área ainda predominantemente masculina.

Os cursos estão previstos para começar em julho e serão realizados em João Pessoa e Campina Grande, de segunda a sexta-feira, com duas opções de carga horária: no turno da manhã e tarde (duração de 3 meses) ou à noite (duração de 6 meses). A iniciativa é voltada para pessoas a partir de 18 anos, com ensino médio completo e carteira de habilitação categoria B.

“Nossa atuação nos territórios reflete o compromisso com a transformação social. Investimos na qualificação profissional, com destaque para turmas exclusivas para mulheres, ampliando sua representatividade no setor elétrico. Acreditamos que a formação técnica contínua desenvolve talentos locais, impulsiona a economia regional e assegura mão de obra qualificada para os desafios atuais e futuros do setor”, destaca Cynthia Gonçalves, gerente de desenvolvimento organizacional e gestão do Grupo Energisa.

A oportunidade oferecida contempla uma grade de conteúdo com foco em segurança e base técnica. Serão oferecidos os cursos de Eletricista de Distribuição (350 horas); NR10 Básico (40 horas), que aborda a identificação e o controle de riscos elétricos; NR10 Complementar – Alta Tensão (40 horas), para profissionais que atuam em instalações elétricas de alta tensão; e NR35 (8 horas), obrigatório para quem realiza atividades em altura, conforme a Norma Regulamentadora nº 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Após a conclusão do curso, os profissionais estarão aptos a atuar em distribuidoras de energia, prestadoras de serviços em instalações comerciais, residenciais e industriais. Também poderão trabalhar com manutenção de sistemas elétricos e na prevenção de acidentes relacionados ao uso da corrente elétrica e ao trabalho em altura.

A inscrição é online, basta acessar os links abaixo:

Campina Grande (PB): 25 vagas para turma mista

João Pessoa (PB): 25 vagas exclusivas para mulheres