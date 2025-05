Dom Delson é homenageado com Título de Cidadão Paraibano em cerimônia com presença do TJPB

Membros do Tribunal de Justiça da Paraíba participaram, nesta terça-feira (27), da Sessão Solene realizada pela Assembleia Legislativa do Estado (ALPB) para conceder o Título de Cidadão Paraibano ao arcebispo da Paraíba, Dom Frei Manoel Delson Pedreira da Cruz.

A cerimônia ocorreu no Plenário Deputado José Mariz, no prédio sede do parlamento estadual, em João Pessoa.

A homenagem reconheceu os relevantes serviços prestados por Dom Delson à Paraíba, não apenas como líder religioso, mas também como agente de diálogo, promotor da paz e da justiça social.

Dom Delson recebeu a homenagem da ALPB com felicidade. “Fui sempre bem acolhido e já me sinto um cidadão entre os paraibanos. Hoje tive a alegria de poder receber esse título e continuar a nossa missão aqui na Paraíba. Agradeço aos deputados a delicadeza de me conceder essa honraria”, disse o arcebispo, agradecendo, ainda, a presença de tantos representantes da Igreja prestigiando o momento.

Ao representar o TJPB, o desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque disse ser uma homenagem justa e merecida. “Todo o Tribunal de Justiça fica feliz em ter, agora, Dom Manoel Delson como cidadão de nosso estado. Ele nasceu na Bahia, mas já era um paraibano de coração. Agora, o será também por direito, por concessão da Assembleia Legislativa da Paraíba”, declarou.

A desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão também enalteceu o arcebispo, tanto para a Diocese e para os religiosos do estado, como para a população. “A figura do bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que dá a vida se assemelha a Cristo. Se eu tivesse que definir Dom Manoel Delson, eu o definiria como bom pastor”, pontuou.

A honraria foi proposta pela ex-deputada estadual Eva Gouveia, com solicitação do presidente da Casa, deputado Adriano Galdino. “Dom Delson tem uma trajetória marcada pelo compromisso constante com a justiça social e com a disponibilidade permanente de auxiliar aqueles que o procuram. Este é um reconhecimento de seu papel na construção de uma sociedade mais justa”, afirmou.

Perfil – Dom Delson, natural da Bahia, foi nomeado Arcebispo da Paraíba em 2017, pelo Papa Francisco. Desde então, tem se destacado pelo seu ministério marcado pela escuta, proximidade com o povo, e forte presença pastoral nas diversas regiões do estado.

Seu pastoreio tem sido caracterizado por um olhar atento às realidades sociais, com destaque para o compromisso com os mais pobres, a valorização da vida, o fortalecimento das pastorais e a promoção de uma Igreja em saída, sinodal e missionária.