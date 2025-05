Cícero Lucena celebra entrega do Ramal do Apodi: “É motivo de muita alegria”

Na manhã desta quinta-feira (29), o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), comentou com entusiasmo sua participação na cerimônia de entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi.

Durante entrevista à imprensa, Cícero destacou o sentimento de realização ao ver a conclusão de uma iniciativa que acompanhou desde sua concepção, quando atuava no governo federal.

“É motivo de muita alegria ver a beleza da obra, o objetivo sendo atingido de um projeto que nós participamos na fase inicial, sabendo que aquilo vai trazer segurança hídrica à população”, declarou o prefeito.

Cícero Lucena foi Ministro da Integração Nacional durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ele teve papel fundamental na definição de diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), sendo um dos defensores da ampliação dos investimentos na infraestrutura hídrica da região.

O Ramal do Apodi é parte do projeto de transposição do Rio São Francisco e tem como meta garantir abastecimento de água a milhares de pessoas, especialmente nas áreas mais afetadas pela estiagem.