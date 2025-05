A quarta-feira, 28, foi marcada pela divulgação de mais uma atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ela apontou que em Campina Grande foram gerados, no último mês de abril, 706 novos empregos.

O número é resultado de 4.263 contratações ante 3.557 demissões. Ele também representa um aumento de 473 novos postos de trabalho, em relação a atualização anterior (referente a março, quando tivemos 233).

No acumulado deste ano, a cidade Rainha da Borborema já soma 1.978 novos postos de trabalho formal. No total, hoje, Campina Grande tem 110.124 trabalhadores com carteira assinada no mercado.

A alta de abril foi puxada pelo setor de Serviços, que somou 549 novos empregos gerados.

“15º mês de saldo positivo na geração de empregos em Campina Grande. Há de se comemorar. Mas também existe a certeza de que com responsabilidade e trabalho sério, como solicitado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, os resultados aparecem. E esse é, ainda mais, o mote daqui para frente. Vamos seguir trabalhando firme por Campina”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama.

Empreendimentos

Conforme o painel ‘Empresas’ da plataforma Gov.br, somente em abril Campina Grande registrou 574 novos negócios formalizados. Em maio foram 554 e, no total deste ano, já são 2.687.