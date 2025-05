O prazo para os comerciantes que desejam vender milho verde durante o período junino na Feira do Milho da Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas (Empasa) foi estendido até o dia 6 de junho pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB). Os interessados, comerciantes ou produtores rurais, devem procurar de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, a Gerência de Mercado na própria Empasa, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa.

O cadastro é gratuito e os interessados devem apresentar documentação pessoal e informar a origem do milho que deseja comercializar. Isto autoriza a no período de 1º a 30 de junho a venda do milho verde com a isenção da taxa de entrada para comercialização. Anteriormente, o prazo terminava nesta sexta-feira, dia 30.

O assessor de comunicação da Associação dos Comerciantes da Empasa, Renato Ponciano, informou que a Sedap-PB cadastra, tanto o comerciante quanto o próprio produtor rural para que possa fazer a comercialização do milho verde. Ele acrescenta que a isenção da taxa na Feira do Milho da Funasa é uma forma que o Governo do Estado encontrou para que o produtor rural possa vender o produto com preço mais em conta,.

A expectativa é que cerca de 50 comerciantes sejam cadastrados. Os comerciantes da Feira do Milho da Empasa preparam para no dia 19 de junho, período de maior movimentação na venda de milho verde, uma programação especial com a presença de um trio de forró para animar o espaço.