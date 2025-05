João Azevedo: “Campina Grande tem uma característica diferente”

Campina Grande tem uma característica diferente. A empresa que realiza o São João (Arte Produção), ela não solicita apoio. Nós estamos com recursos disponíveis. Mas, infelizmente, não há viabilidade de o estado fazer esse aporte em função da não solicitação da empresa”, comentou o governador João Azevedo (PSB).

Segundo ele, “os motivos que levam a empresa a não solicitar, eu não tenho a mínima ideia. Mas se imagina!”

Azevedo reforçou as suas declarações: “Não há a intenção da empresa de receber nada do Estado, porque talvez tivesse que colocar o logotipo do estado e entraria em choque com outros interesses. É apenas isso. Mas da nossa parte não teria problema nenhum para fazer um aporte financeiro para o São João de Campina Grande”.

