Um homem de 53 anos foi internado na noite dessa terça-feira (27) no Hospital de Trauma de João Pessoa após dar entrada com um coco inserido no ânus.

Ele foi transferido do município de Belém, no Agreste paraibano, após atendimento do Samu de Guarabira.

Segundo a equipe médica, o paciente apresentava sangramento intenso e dores severas.

O coco foi retirado por meio de cirurgia ainda na mesma noite.