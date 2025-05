Presidente da OAB-PB cobra solução para pagamentos de alvarás no BRB

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), Harrison Targino, enviou ofícios, nesta terça-feira (27), ao presidente do Banco BRB, Paulo Henrique Bezerra, e ao presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Frederico Coutinho, cobrando providencias urgentes para solucionar os reiterados atrasos no cumprimento dos alvarás judiciais encaminhados à instituição bancária.

Nos ofícios, a OAB-PB lembra que de acordo com comunicados oficiais emitidos pelo TJPB e pela própria instituição o prazo máximo para o cumprimento das ordens de pagamento é de cinco dias úteis, contados a partir do recebimento regular do alvará pelo banco.

“Entretanto, constatamos a existência de alvarás pendentes de pagamento há mais de 10 dias úteis, caracterizando um atraso inaceitável, com prejuízos diretos ao exercício da advocacia e à efetividade da prestação jurisdicional”, afirma Harrison Targino.

O presidente acrescenta que “as reclamações registradas junto à Ouvidoria da OAB-PB evidenciam o caráter sistêmico dos atrasos, que afetam o recebimento de verbas de natureza alimentar, especialmente honorários advocatícios — prerrogativa assegurada pela Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)”.