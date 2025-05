Maio é mês de reconhecer a importância do Serviço Social

Em comemoração ao mês do assistente social, o Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, conversou com duas profissionais que atuam diretamente na garantia de direitos e transformação social em Campina Grande: Clarissa Quirino e Danielle Maira.

Clarissa compartilhou sua trajetória, revelando que conheceu a profissão por acaso, mas encontrou nela sua vocação.

“Desde que comecei a atuar, não me enxergo fazendo nada diferente. O serviço social trabalha com a viabilização de direitos. Atuamos na saúde, educação, assistência, previdência… sempre promovendo o acesso a direitos sociais.”

Já Danielle destacou o papel do assistente social na luta contra as desigualdades. Atuando na rede de educação, ela trabalha com a inclusão, mediação de conflitos e prevenção da evasão escolar.

“Não é só por um salário no fim do mês. Eu me realizo com o que faço. O serviço social transforma vidas.”

Ambas reforçaram que a profissão vai muito além de encaminhamentos: envolve escuta, acolhimento, articulação em rede e planejamento de políticas públicas. Um trabalho essencial para a justiça social.

