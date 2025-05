*Vídeo: ParaibaOnline

A secretária de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, destacou em entrevista recente as ações integradas que o Governo do Estado vem realizando para impulsionar o turismo, a economia criativa e o artesanato paraibano. Ela participou de reunião com o Ministro do Turismo e representantes do Consórcio Nordeste, onde foi discutido o lançamento da nova marca turística da região.

“Vamos lançar a marca ‘Nordeste’ para o turismo nacional e internacional. Essa foi a principal pauta da reunião com o ministro e os estados do Consórcio Nordeste”, afirmou a secretária.

Rosália também anunciou a realização do tradicional Salão do Artesanato da Paraíba, que este ano acontecerá de 11 a 29 de junho, com o tema voltado para o macramê, técnica artesanal que será explorada em oficinas e peças produzidas por artesãs de todo o Estado.

“A proposta é valorizar a arte feita à mão, garantindo às artesãs a oportunidade de viver da sua produção. O evento será realizado na Avenida Brasília, uma localização estratégica, que funciona como porta de entrada para Campina Grande”, destacou.

A programação do Salão inclui apresentações culturais, a Budega Junina e a Praça de Alimentação. A entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.