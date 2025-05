Cantor recebe o Título de Cidadão Pessoense

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) entregou, em sessão solene realizada na tarde desta segunda-feira (26), o Título de Cidadão Pessoense ao cantor Jonas Epifânio dos Santos Neto, conhecido como Escurinho.

A solenidade reuniu amigos e familiares do homenageado e foi proposta pela vereadora Jailma Carvalho (PSB).

A parlamentar falou da importância de Escurinho. “Ele segue ensinando que a arte é o lugar onde o povo respira quando tudo aperta. Por isso, nesta tarde histórica, em nome de toda cidade de João Pessoa nós dizemos: gratidão, Escurinho, por nos representar, cantar o que sentimos e fazer da tua vida um ato de criação coletiva. Se antes ele já era cidadão de coração, hoje se torna cidadão de fato e de direito. Com isso, quem ganha mais é João Pessoa, porque passa a ter, oficialmente, entre os seus filhos, um artista inteiro, visceral e verdadeiro”, afirmou.

Maria do Amparo dos Santos, irmã do homenageado, disse que o reconhecimento legitima ogrande artista que Escurinho é.

“Nossos pais sentem-se felizes e orgulhosos do grande artista que ele é, e nós, irmãos, filhas, netos, netas, sobrinhos e a companheira, estamos aqui para reafirmar que a luta por uma sociedade mais justa, humana e equânime foi e sempre será a sua bandeira de luta”, colocou.

Marli Soares, fundadora da Marcha da Negritude Unificada, disse que além do Escurinho que canta, o músico, ele também é o homem que luta. “Eu conheço o Escurinho da resistência. É um privilégio ter ele aqui hoje nos representando, agora mais pessoense do que nunca. Estamos juntos nessa luta”, acrescentou.

Rosalma Diniz Araújo, aluna de percussão, falou que Escurinho transformou as segundas-feiras. “Normalmente a segunda-feira é um dia chato, mas agora é um ótimo dia, por ser o dia das nossas aulas de percussão com Escurinho. É uma alegria poder aprender com ele, um mestre do tamanho dele, da importância que ele tem”, destacou.

Por fim, o homenageado, que é natural de Serra Talhada (PE), concluiu falando do sentimento de receber a homenagem. “Me sinto muito feliz hoje por receber essa homenagem. Eu sou cidadão de João Pessoa desde o primeiro momento em que vim morar aqui. Eu me apaixonei pela cidade e, de lá pra cá, venho construindo muita coisa, tenho trabalhado bastante, feito muitos amigos, minha família mora aqui faz muito tempo e o meu trabalho foi construído todo aqui em João Pessoa. Essa homenagem não é só para mim, e sim para todas as pessoas que constroem comigo a minha carreira, como os músicos, os produtores e os atores que fazem parte dessa cena, que é a minha vida”, finalizou.