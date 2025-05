Podcast: Associação destaca papel no fortalecimento do controle social na saúde pública

Na participação no Conexão Caturité, a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região destacou ações voltadas ao fortalecimento do controle social na saúde pública do município.

A conselheira municipal Dra. Joaquina falou sobre a implantação de novos conselhos locais de saúde e convocou a população a participar ativamente do processo.

Cinco novos conselhos serão criados no mês de julho nas comunidades do Jardim Paulistano, Santa Rosa, São Januário, Grande Campina e Nova Brasília. “É fundamental que a população se envolva, participe das eleições e ajude a escolher representantes comprometidos com os problemas reais das comunidades”, afirmou.

O vice-presidente da associação, Romualdo Figueiredo, também ressaltou a importância da entidade, que há 38 anos atua em defesa dos idosos, aposentados e menos favorecidos. Ele aproveitou para registrar a comemoração do Dia das Mães, realizada com recursos próprios da associação.