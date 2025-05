Expapi reúne milhares de animais de raça de equinos, bovinos, ovinos e caprinos, em Campina

As grandes estrelas da 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), em Campina Grande, são os mais de 1,3 mil exemplares de raças de equinos, bovinos, ovinos e caprinos.

Durante o evento promovido pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), estão sendo realizados concursos de raças, torneios leiteiros e leilões de animais. A Expapi acontece até este domingo (25), com entrada gratuita.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, ressaltou que a Expapi, como evento já consolidado, é uma grande vitrine para os criadores. “Durante a Expapi são disputadas competições de raças, torneios leiteiro e leilões. É um espaço para o produtor rural apresentar seus animais, trocar experiências, melhorar a genética do rebanho e fazer negócios. É um grande encontro dos criadores de animais de raça”, apontou.

A programação da 55ª Expapi conta com exposições de animais como a especializada de cavalos da raça Mangalarga Marchador, o concurso da raça Guzerá e a participação do Núcleo Nelore da Paraíba, o concurso da Raça Guzerá. Além disso, há as exposições Nordestina do Minigado, a Nordestina de Mini Pônei, a Copa Cabrito da raça caprina Anglo-Nubiana, raça de dupla aptidão usada para produção de corte como de leite.

Os visitantes podem observar a beleza, o porte e qualidade dos animais expostos por criadores da Paraíba e de outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Piauí.

O criador de caprinos Marcelino Cavalcante levou para a 55ª Expapi o total de 22 animais. Ele costuma participar de eventos do setor do agro na região “A Expapi é uma vitrine para a gente que é produtor, é um bom evento para fazer negócios, conseguimos fazer vendas, aprender sobre o melhoramento genético. Para o criador é importante participar de eventos como a Expapi”, ressaltou. Ele começou a criar ovinos e caprinos há mais de 15 anos.

Já o criador de gado da raça Nelore, Cícero Vieira da Cunha, do município de Lagoa Seca, apresentou na exposição nove animais. “Eu vim para expor os animais e está sendo ótimo. Tem a troca de experiência com outros criadores. Eu sempre procuro participar dos eventos e já vim várias vezes aqui, que é uma ótima exposição”, afirmou.

Os animais adultos da raça bovina Nelore chegam a pesar 1,3 tonelada o macho e 1,1 tonelada um exemplar fêmea. Os preços variam muito e podem ultrapassar a casa dos milhões.

O autônomo Toni Ferreira também visitou a Expapi com o objetivo maior de ver os animais. “Eu vivi muito tempo no sítio, no interior, e gosto de ver os animais. São muito bonitos, bem cuidados. Dá gosto de ver uma criação bem tratada”, disse. Ele relatou que “a exposição é um passeio com os filhos e, também, uma forma de lembrar da minha infância no interior”.

Para Jaime Moura, criador de Recife (PE) há 34 anos de minianimais, como minipôneis e minivacas, a Expapi é uma oportunidade para fazer negócios e conhecer outros criadores. Ele trouxe para Campina Grande um total de 50 animais.

“Eu sou a quarta geração da família que trabalha com a criação de animais. Os mini animais têm um grande mercado, hoje é um sucesso. Hotéis fazenda montam mini fazendas. Eu tenho mini vacas leiteiras. São animais bem tranquilos que encantam as crianças, que tiram fotos.”, frisou. Ele lembrou que tem mini vacas e mini cavalos que chegam a custar R$ 20 mil e podem pesar até 200 quilos.

A autônoma Ana Castro visitou a Expapi com a filha Jamile, de dois anos, que ficou encantada com os pôneis. “Ela ficou fascinada pelos animais pequenos. São lindos, quis montar um pouco. Realmente são belos animais, faz um grande sucesso com a crianaçada”, ressalta.

A 55ª Expapi é também realizada pelo Sebrae-PB; e Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco). O evento, um dos maiores do agronegócios da Paraíba, conta com o apoio da Sociedade Rural de Campina Grande, da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil na Paraíba, da Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), do Banco do Nordeste e do Ministério da Agricultura e Pecuária.