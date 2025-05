O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (25), um aviso meteorológico com previsão de chuvas entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O alerta amarelo é válido até as 10h desta segunda-feira (26).

Com a publicação do aviso do Inmet, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) colocou as equipes de prontidão, intensificando o monitoramento nas barreiras e áreas ribeirinhas da cidade para, caso seja necessário, dar a assistência devida às pessoas que residem nesses locais.

Na manhã deste domingo, a Defesa Civil atendeu uma ocorrência no bairro de Mandacau e interditou uma casa que sofreu danos na estrutura devido a um pequeno deslizamento de barreira. Não houve vítimas e a família foi realocada para casa de parentes até a inclusão no programa Auxílio Moradia.

“Nossas equipes estão prontas, assim como todos os órgãos que integram o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, para responder de forma célere às ocorrências que surgirem, sempre buscando preservar vidas e garantir o bem-estar da população”, disse o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

Ele reforçou a necessidade da adoção de medidas de segurança em caso de chuvas fortes. “As pessoas devem evitar riscos desnecessários, ou seja, evitar trechos alagados, evitar o abrigo sob árvores, abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e acionar a Defesa Civil para que as providências sejam tomadas”, orientou.

Como acionar

A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.