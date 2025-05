Centro de Convenções impulsionará a economia de Campina Grande, afirma presidente de Sindicato

O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Estado da Paraíba, Vanduhi Farias, destacou a importância econômica do novo Centro de Convenções de Campina Grande, que foi entregue na quarta-feira (21).

Durante participação no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, Vanduhi parabenizou os responsáveis pelo empreendimento e ressaltou os impactos positivos para o setor comercial da cidade.

“Esse novo equipamento vai trazer uma pujança muito grande para a economia de Campina Grande. É um marco para o turismo de eventos e para todo o comércio da nossa região”, afirmou.

Vanduhi fez questão de reconhecer o papel do governador João Azevêdo na realização da obra. “Parabenizo principalmente o governador João Azevêdo, que teve a vontade política e destinou os recursos. Sem isso, esse grande empreendimento não teria saído do papel”, disse.

Ele também celebrou a nomeação de Idivaldo Júnior como gerente do Centro de Convenções. “É uma pessoa com grande conhecimento em turismo, não só de Campina Grande, mas de todo o estado. Tenho certeza de que fará um excelente trabalho à frente dessa estrutura”, completou.

O novo Centro de Convenções de Campina Grande é considerado um dos maiores do interior do Brasil e promete consolidar a cidade como polo de grandes eventos, congressos e feiras.