Trânsito é interditado após vazamendo de gás em avenida de João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa que a Avenida João Câncio, no bairro de Manaíra, está totalmente interditada. O motivo foi um incidente ocorrido durante a retirada de entulhos de uma obra, na manhã deste sábado (24).

Durante os trabalhos com uma escavadeira, a tubulação da PBGás foi atingida, provocando vazamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, solicitou o isolamento total da via por medida de segurança. A equipe técnica da PBGás também foi acionada para realizar os reparos necessários.

Com a interdição, todo o fluxo de veículos está sendo desviado pela Avenida Sapé, com retorno pela Avenida Geraldo Costa Nascimento, possibilitando o acesso à Avenida João Câncio por rotas alternativas.

Agentes da Semob-JP estão no local orientando os condutores e reforçando a sinalização. A população deve evitar transitar pela área e seguir as rotas indicadas até a completa normalização do tráfego.

A Semob-JP reforça que está acompanhando a situação em tempo real e novas atualizações serão divulgadas conforme o andamento dos trabalhos.