Juiz explica papel do magistrado e origem do quadro “Fora dos Autos”

Durante sua participação no quadro “Fora dos Autos”, no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o juiz Edivan Rodrigues trouxe uma reflexão sobre o papel público dos magistrados e o significado do espaço que ocupa na programação semanal. Ele explicou que juízes e juízas possuem duas faces públicas: a de julgador e a de cidadão.

“Na primeira, o juiz é o julgador, que só deve se manifestar dentro dos autos do processo. Já na segunda, é o cidadão, com todos os direitos garantidos pela Constituição, inclusive o da liberdade de expressão — desde que não se refira a processos em julgamento ou contenha juízo depreciativo a colegas da magistratura”, afirmou.

Edivan também dedicou o espaço para explicar a origem do nome do quadro. “O juiz, enquanto julga, só pode falar dentro dos autos. Nosso quadro, chamado ‘Fora dos Autos’, nasceu de uma tirada jornalística do nosso Alimátea Souza e começou com as contribuições do juiz Horácio Mello, hoje desembargador. Hoje, tenho a honra de dar continuidade”, disse.

Com o compromisso de levar informação, conhecimento jurídico e cidadania aos ouvintes, o magistrado convidou o público a acompanhar as próximas edições do quadro e interagir por meio das redes sociais. “Nosso objetivo é aproximar o cidadão do sistema de justiça. Será um prazer interagir com todos vocês”, concluiu.