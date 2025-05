Frutas da estação trazem sabor e movimento à Feira Central de Campina Grande

Na Feira Central de Campina Grande, o mês de agosto é sinônimo de bancas coloridas e cheias de frutas da estação. A movimentação segue intensa, e os feirantes comemoram a boa saída dos produtos mais procurados do momento, mesmo com as variações de preço.

André Andréi, que trabalha na Feira há 30 anos, falou sobre as promoções atuais e destacou as diferentes opções de maçã:

“Tem maçã nacional, cinco por cinco reais. A importada sai três por dez, mas a gente faz quatro. Tem outra por cinco por dez e a pera também, cinco por dez. Na mão havaí, sai quatro por dez ou dois e cinquenta cada. Já o maracujá tá mais caro, porque a safra tá acabando. Tá dois reais o quilo, ou pacotinho com três por cinco reais.”

Outro feirante experiente, Carlinhos da Fruta, com 40 anos de trabalho na Feira Central, também comentou sobre os preços e as frutas da estação.

“Agora tem muita maçã, goiaba, caju… A goiaba pequena sai por quatro reais. Quando a fruta tá na safra, o preço baixa. Mas quando tá acabando, o valor sobe. A caixa de pocan, por exemplo, já chegou a custar cento e vinte reais. O limão agora tá barato, a caixa tá setenta reais. O cliente leva dez por cinco, sete por cinco ou até um real cada, depende do tamanho.”

Carlinhos ainda comentou sobre a banana:

“A banana vermelha mandei trazer. Dei um banho nela, molhei bem, porque amadurece mais rápido. Amanhã já tá no ponto. A mais baratinha, a pequenininha, tá três reais.”

Apesar de alguns preços ainda elevados, a expectativa dos feirantes é de que com a chegada das chuvas, o valor de muitas frutas comece a cair.

“Com a chuva chegando, melhora a produção, e aí os preços baixam”, comentou Marconi, outro vendedor do local.

Na Feira Central, além da variedade e do preço competitivo, o que não falta é conhecimento de quem vive esse comércio dia após dia – com a alegria e a tradição que são a cara de Campina Grande.