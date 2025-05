A diferença no preço do quilo do pão francês está em R$ 14,04, constata pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa para preços do produto, que oscila entre R$ 9,95 (Pão da Vida – Mangabeira) e R$ 23,95 (Pão & Companhia – Manaíra). A variação chega a 141,1% e a média a R$ 16,04. O levantamento traz preços, ainda, do pão para cachorro quente, do pão para hambúrguer e do pão de caixa.

O Procon-JP esteve em 38 padarias da Capital no dia 22 de maio, cobrindo mais de 30 bairros. Os outros menores preços registrados no pão francês são R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo e Mercadinho e Panificadora Vale do Sonho – Valentina); a R$ 12,00 (São Severino – Jardim Cidade Universitária e Vasconcelos – Cruz das Armas).

O Procon-JP registra, ainda, que o pão para cachorro quente está sendo comercializado entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 33,99 (Pão & Companhia – Manaíra), diferença de R$ 22,38, variação de 203,5% e média de R$ 20,22. O segundo menor preço do produto foi encontrado a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre), seguido de R$ 13,00 (Trigopan – Jardim Planalto).

Hambúrguer

Quanto ao pão para hambúrguer, o produto oscila entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 35,99 (Pão & Companhia), mostrando uma diferença de R$ 24,99, variação de 227,2% e média de R$ 22,72. Os outros dois menores preços do produto foram encontrados a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre) e R$ 13,00 (Trigopan – Jardim Planalto).

Pão de caixa

Já os preços do pão de caixa estão sendo praticados entre R$ 11,00 (Panificadora e Lanchonete José Américo – José Américo) e R$ 31,48 (Pão & Companhia – Manaíra), com variação de 186,2%, diferença de R$ 20,48 e média de R$ 20,46. O segundo menor preço está em R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre), seguido de R$ 13,00 (Trigopan – Jardim Planalto).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br