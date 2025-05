*Vídeo: ParaibaOnline

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Victor Ribeiro, apresentou nesta semana um panorama das ações em andamento na mobilidade urbana da cidade, com destaque para as melhorias na sinalização viária, novas obras estruturantes e medidas voltadas para o acolhimento de turistas durante o Maior São João do Mundo.

Segundo Victor, o trabalho de sinalização viária segue com ações diárias, mesmo com as chuvas, realizando intervenções tanto durante o dia quanto à noite. Recentemente, os bairros do Monte Santo e da Palmeira receberam reforço na sinalização horizontal e vertical, atendendo a pedidos da população. “A gente ouve as pessoas, ouve as demandas e necessidades para garantir cada vez mais segurança no trânsito”, afirmou.

Além da sinalização, o gestor destacou grandes obras de mobilidade em andamento, como a duplicação da avenida Francelino de Alencar, no acesso ao bairro das Malvinas, e a entrega próxima da Rua Fênix Araújo, que interliga a Rua Santa Antonieta à Avenida Manoel Tavares. “São mudanças que vão transformar a mobilidade em regiões muito populosas”, explicou.

Sinalização turística e apoio aos aplicativos

Pensando na alta circulação de visitantes durante o período junino, a STTP também prepara uma nova etapa de sinalização turística, com placas indicativas para pontos estratégicos como o Sítio São João, o Hospital de Trauma, o Parque do Povo, entre outros. “Queremos facilitar o deslocamento do turista e tornar a experiência mais fluida”, pontuou.

Outra frente será a ampliação dos pontos de embarque e desembarque para motoristas de aplicativos. De acordo com Victor, os locais já definidos no centro da cidade receberão reforço na fiscalização e nova sinalização será implantada nas imediações do Parque do Povo. “É uma forma de garantir segurança e comodidade para quem utiliza os apps”, disse.

Binário da Liberdade em fase de estudos

Por fim, Victor também comentou sobre o aguardado binário da Liberdade que deve ligar as avenidas Sérgio Guerra e Assis Chateaubriand. Segundo ele, os estudos da Secretaria de Obras estão na fase final e, após conclusão, será possível dar início à execução do projeto. “É uma obra estratégica que vai melhorar bastante o fluxo naquela região”, concluiu.