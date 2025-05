*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Victor Ribeiro, destacou os resultados positivos do programa Tarifa Zero, que garante transporte coletivo gratuito no primeiro sábado de cada mês em Campina Grande. Segundo ele, a iniciativa tem ampliado significativamente o número de passageiros e contribuído para a movimentação econômica da cidade.

“O Tarifa Zero é um programa do qual somos entusiastas. Em cada sábado com gratuidade, temos um aumento de cerca de 50% no número de passageiros. Já chegamos a registrar 52 mil usuários em um único sábado, enquanto a média em um sábado comum é de 34 mil”, pontuou Victor.

A iniciativa, segundo ele, não só facilita o deslocamento da população, mas também impulsiona o comércio local, gera renda e promove inclusão. “É uma ação que impacta diretamente na economia. As pessoas circulam mais, compram mais e têm acesso garantido à cidade”, completou.

Sobre a continuidade do programa, o superintendente confirmou que o próximo Tarifa Zero está mantido para o primeiro sábado de junho. Ele também adiantou que, na semana do São João, a Prefeitura de Campina Grande deve realizar uma nova edição especial do programa, como aconteceu no ano passado, com gratuidade nos transportes em dias estratégicos.

“No ano passado tivemos, além do Tarifa Zero mensal, uma parceria público-privada que garantiu transporte gratuito em horários noturnos para quem queria aproveitar o Maior São João do Mundo. Para este ano, ainda não temos uma parceria confirmada, mas estamos avaliando. Caso haja novidades, vamos informar”, explicou.

Victor ainda reforçou que todas as ações relacionadas ao transporte coletivo são planejadas com responsabilidade, considerando o impacto financeiro e o retorno social para a população.