Programa Farmácia Popular: Procon-CG se antecipa e reforça campanha educativa

Desde o início do último mês de abril deste ano, o Procon de Campina Grande tem realizado uma campanha educativa sobre os direitos dos consumidores dentro do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). O objetivo é fomentar o consumo consciente da população com relação aos 41 tipos de medicamentos e insumos que são distribuídos gratuitamente pelo governo federal.

Durante a ação, o Procon-CG divulga a lista dos produtos e os nomes das farmácias populares que integram essa rede de distribuição e, em alguns estados, têm sido alvo de operações da Polícia Federal por supostas irregularidades.

Em Campina Grande, o Procon Municipal já visitou as 48 farmácias populares cadastradas pelo programa de distribuição gratuita medicamentos essenciais, fraldas e absorventes; destacou a importância de manter a marca do programa de forma visível na faixada dos estabelecimentos comerciais e confeccionou 30 mil folders, em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), informando o passo a passo de como ter acesso ao Programa Farmácia Popular e está distribuindo para os consumidores em todas as ações de educação para o consumo que tem realizado no município.

Para o coordenador do Procon-CG, Waldeny Santana, poder contribuir para a garantia da distribuição gratuita de produtos tão importante, quanto medicamentos, é uma questão de cidadania e compromisso do Governo Municipal com o desenvolvimento social do nosso município.

“Acreditamos que o consumidor informado é um consumidor protegido e, por isso, estamos colaborando com a divulgação desse programa que tanto contribui para o equilíbrio financeiro das pessoas e pode evitar o superendividamento”, concluiu Waldeny Santana.