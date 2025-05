Procon aponta redução no preço da gasolina em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quinta-feira, 20, os resultados da Pesquisa de Combustíveis referente ao mês de maio, deste ano, no município.

De acordo com o levantamento, o consumidor pode adquirir o litro de gasolina comum e aditivada ao menor preço de R$ 5,85 nos bairros do Catolé e Três Irmãs.

Já o litro do etanol mais em conta pode ser comprado por R$ 4,29 no Catolé e do diesel comum, por R$ 5,66, e do diesel S-10, por R$ 5,69, no bairro Lagoa de Dentro. Enquanto, que o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) custa R$ 5,31 em todos os postos.

Essa pesquisa de preços de combustíveis do Procon Municipal foi realizada nessa terça-feira, 20, em 58 postos da cidade, abrangendo os preços do litro da gasolina comum, da gasolina aditivada, do etanol, do diesel comum, do diesel S-10 e do metro cúbico do GNV, com o objetivo de servir como referência ao consumidor campinense na hora de abastecer seus veículos.

O estudo traz também um comparativo de preços dos combustíveis em relação à pesquisa de combustíveis que foi realizada pelo Procon-CG no mês de março de 2025; no mês de maio de 2024; bem como apresenta uma lista com os nomes dos postos de combustíveis que praticam os preços mais altos e mais baixos de cada produto em Campina Grande, com os respectivos endereços.

Na pesquisa atual, inclusive, o consumidor vai identificar que houve, por exemplo, uma redução de preços de combustíveis em praticamente todos os produtos.

Redução de preços – Em relação à pesquisa anterior, realizada em março deste ano, houve redução nos preços médios de quase todos os combustíveis. A gasolina comum, por exemplo, caiu de R$ 6,16 para R$ 5,97, sofrendo uma redução de 3,06%.

A gasolina aditivada teve queda de 3,15%, passando de R$ 6,31 para R$ 6,11. O etanol teve leve recuo de 0,44%, saindo de R$ 4,49 para R$ 4,47. O diesel comum foi de R$ 6,15 para R$ 5,86, caindo 4,71%; enquanto o diesel S-10 passou de R$ 6,22 para R$ 5,90, sofrendo uma redução de 5,09%. E o GNV permaneceu com o mesmo preço médio: R$ 5,31.

Já com relação aos preços dos combustíveis praticados pelos postos no mês de maio do ano passado, a Pesquisa de Combustíveis do Procon-CG – Maio de 2025 constatou que todos os produtos apresentaram aumento, inclusive o GNV.

Para conferir mais detalhes desses estudos e de outros realizados pelo Procon de Campina Grande, acesse:

https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/