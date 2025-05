Polícia vai ouvir equipe de mutirão oftalmológico em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba começa na próxima semana a ouvir os profissionais de saúde que participaram do mutirão oftalmológico realizado no Hospital de Clínicas de Campina Grande, na última quinta-feira (15). O procedimento deixou diversos pacientes com complicações, incluindo infecções graves e casos de perda da visão.

Segundo o delegado Paulo Ênio, a apuração também envolve o uso de medicamentos vencidos, conforme admitido pela Secretaria de Saúde do Estado. O contrato com a fundação responsável pelos atendimentos foi encerrado.

Até agora, 29 pacientes apresentaram sintomas, dos quais 17 permanecem internados. A polícia pretende ouvir a equipe médica da fundação, além de representantes do hospital e possíveis vítimas. O caso também é acompanhado pelo Ministério Público e pelo CRM-PB.

*com informações do g1pb