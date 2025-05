Durante entrevista à imprensa, o comunicador e ex-candidato a prefeito de Santa Rita, Nilvan Ferreira (Republicanos), confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. Apesar da definição sobre seu futuro eleitoral, ele demonstrou descontentamento com a condução do Republicanos no cenário nacional, na figura do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos), e não descartou mudar de partido.

“Eu sou pré-candidato a deputado estadual, vou disputar um mandato no próximo ano, já está definido. Mas, a questão partidária é algo que eu vou discutir com bastante tranquilidade. Tenho até abril do próximo ano. Não tenho motivos para ter pressa. Existe uma situação desconfortável, porque a postura do Republicanos em pautas nacionais entra em choque com o que eu penso e eu expressei publicamente”, afirmou Nilvan.

Durante entrevista à imprensa, Nilvan também falou sobre sua relação com o deputado estadual Cabo Gilberto (PL), elogiando sua atuação, mas negando que a simpatia signifique qualquer articulação para retornar ao Partido Liberal (PL).

“Cabo Gilberto é um guerreiro. Eu não tenho procuração aqui para defendê-lo, mas é um cara que precisa ter suas posturas respeitadas. Não existe nenhum tipo de conversa com ele ou com ninguém da Paraíba em relação a isso. As conversas são as que mantenho, desde a campanha a governador, com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Não perdemos o nosso contato. Se houver um retorno ao PL será natural. Tenho até abril para decidir mudar de partido e, se tiver que fazer isso, farei sem nenhum problema ou constrangimento”, pontuou.

Sobre as críticas feitas pelo deputado estadual Wallber Virgolino (PL) a possível volta ao partido, Nilvan preferiu adotar um tom pacífico, destacando que não pretende alimentar polêmicas.

“Eu não quero brigar com Wallber e não tenho motivos para isso. Ele é meu amigo, a não ser que ele não queira ser. Eu acho que o nosso inimigo não está aqui. Fui candidato em Santa Rita, com o apoio do governador por uma circunstância construída por Hugo Motta. Isso não mudou o que eu penso ideologicamente, não mudou o que João Azevêdo pensa. Ideologia não se muda. Se Wallber quiser brigar comigo, vai brigar sozinho. Eu não brigo”, concluiu.