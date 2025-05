*Vídeo: ParaibaOnline

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Victor Ribeiro, detalhou, em entrevista à Rádio Caturité FM, as medidas que serão adotadas durante o Maior São João do Mundo. Segundo ele, o plano de mobilidade para o evento já está em andamento e será apresentado oficialmente à imprensa na próxima semana.

“Já começamos a organização há praticamente um mês, pensando cada ponto com muito cuidado. Uma das mudanças mais importantes é a readequação do fluxo na Rua João Moura, especialmente no momento de saída do público do Parque do Povo, por volta de 1h da manhã. A ideia é evitar o conflito entre veículos e pedestres e garantir mais segurança a todos”, explicou Victor.

Um desvio será implantado nas imediações da Rua José do Patrocínio para redistribuir o fluxo e reduzir o risco de acidentes. A proposta é inspirada em modelos adotados em grandes eventos do país, como o Carnaval do Rio, de Salvador e o São João de Caruaru.

“Lá, o raio de isolamento chega a 800 metros. Em Campina, estamos avançando com responsabilidade para garantir que a festa possa crescer com segurança”, acrescentou.

Moradores do entorno devem fazer cadastro

O cadastramento de veículos de moradores da área próxima ao Parque do Povo segue até a próxima semana. O procedimento é online e está disponível no site e Instagram da STTP. Para solicitar o acesso, é necessário anexar uma foto da fachada da residência, além da imagem da placa do veículo. “O processo é simples e totalmente digital. Assim, a gente organiza os acessos e garante o direito dos moradores”, afirmou.

Transporte coletivo será reforçado

Durante o período do São João, a STTP também vai reforçar a operação do transporte público durante as noites de festa. Os pontos de embarque e desembarque serão melhor distribuídos para dar fluidez e conforto à população.

“Teremos reforço na Almeida Barreto, nos arredores do Parque do Povo e pontos específicos para táxis e veículos de aplicativo. Tudo pensado para facilitar a chegada e saída do público”, destacou Victor.

O plano completo com as alterações no trânsito será apresentado à imprensa em coletiva na próxima semana.

Segundo Victor, a expectativa é de um São João ainda maior em 2025, o que exige ações preventivas e estruturadas.