Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba

Permanece a condição de muita nebulosidade em praticamente todo estado da Paraíba, associada, principalmente, à configuração de ventos nos baixos níveis da atmosfera. Com isso, observa-se o deslocamento de aglomerados de nuvens de chuva oriundos do oceano Atlântico em direção à costa leste do Nordeste. No decorrer do dia são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, por vezes forte, sobre áreas isoladas das regiões do Litoral, Agreste e Brejo, podendo se estender de forma pontual sobre áreas das regiões do Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão.

*AESA