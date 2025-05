Prefeitura de Campina Grande e MPT lançam campanha contra o trabalho infantil no São João 2025

Foi lançada a Décima Edição da Ação Intersetorial de Combate ao Abuso e Exploração do Trabalho Infantil durante O Maior São João do Mundo, na manhã desta quarta-feira, 21, na Vila Sítio São João.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), reuniu diversas autoridades do Município, e representantes de órgãos de proteção às crianças e adolescentes para reafirmar o compromisso com a campanha durante as festividades juninas.

Durante o evento, foi apresentado o novo vídeo da campanha #ChegaDeTrabalhoInfantil, que será exibido em telões no Parque do Povo e em Galante, como incentivo às denúncias. Também foram entregues kit´s contendo o material da campanha às autoridades, além de homenagens para artistas que trabalham em favor da causa, a exemplo de Lucas Veloso, Fabiano Guimarães, Amazan e Capilé, que estiveram presentes no evento, assim como Elba Ramalho, Juliette, Ton Oliveira, Wesley Safadão, entre outros que participaram de forma remota.

O Lançamento contou com diversas apresentações culturais. Por parte da Prefeitura, estiveram presentes os 130 abordadores que estarão realizando orientações durante as festividade e toda a rede de apoio através das secretarias de cultura (Secult), Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Educação (Seduc), Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Saúde (SMS) e Conselho Tutelar. A descrição dos trabalhos da rede municipal também foi detalhada durante a ação.

Ainda marcaram presença representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba, Vara da Infância e Juventude, da Procuradoria do Trabalho e outros órgãos que trabalham em parceria com a Ação Intersetorial. Mais informações sobre esse momento podem ser conferidas no Canal do YouTube da TV Nordestina, que transmitiu o Lançamento através do Link: https://www.youtube.com/live/K-ds6xwMzbI?si=3ERAMbskF02T1Kfv

Quem participou do evento pela primeira vez foi Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos, oportunidade em que parabenizou a Ação pelo funcionamento há dez anos. “A criança, primeiramente, tem que ter educação, o estado tem o dever, está lá na Constituição Federal, e isso não ocorre quando a gente começa a estimular, mesmo sem querer, um trabalho de uma pessoa que ainda não tem discernimento. Vejo que a cidade está unida nesse tema”, pontuou.

O Secretário da Semas, Fábio Thoma, frisou o empenho de todas as equipes. “Estamos empenhados em entregar mais um ano com mais dignidade às crianças e adolescentes, pois elas precisam viver nossa cultura com dignidade e terem seus direitos garantidos. Por isso, enquanto prefeitura, temos o dever de unir forças junto ao MPT e tantos outros órgãos competentes que trabalham em defesa deste público. A sociedade precisa se conscientizar cada vez mais e esse é nosso papel, promover essa conscientização”, disse Thoma.