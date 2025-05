Prefeitura de Campina Grande celebra o Dia das Mães com evento e homenagens

Mais de cinco mil mães lotaram o Spazzio nesta quarta-feira (21), para participar da tradicional Festa das Mães promovida pela Prefeitura de Campina Grande.

O evento, que já se tornou um dos momentos mais esperados do calendário da cidade, teve uma tarde repleta de emoção, homenagens, música e reconhecimento à importância das mulheres que são pilares das famílias campinenses.

A comemoração, coordenada pela primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, contou com o envolvimento de todas as secretarias e órgãos municipais, além de parcerias com a iniciativa privada.

O espaço recebeu uma decoração especial, serviços gratuitos de beleza e estética, lanche para todas as participantes, apresentações musicais com Capilé e Stella Alves, além de sorteios de centenas de brindes.

Emocionado, o prefeito Bruno Cunha Lima, que estava acompanhado pela sua mãe, Anneliese Cunha Lima e pela primeira-dama Juliana, destacou que a festa é uma forma simbólica, mas necessária, de demonstrar gratidão. Ao chegar ao evento, ele atendeu a imprensa e foi abraçado pelas famílias presentes até subir ao palco, onde discursou.

“É mais um ano, este já é o terceiro ou quarto ano que a gente promove essa grande Festa das Mães, de fato para comemorar e agradecer. No final das contas, a maior palavra que a gente pode dizer às nossas mães, a vocês mães, tanto as de sangue quanto as de coração, é _muito obrigado!_ A maior expressão que podemos oferecer é essa tentativa de retribuir, ainda que minimamente, o cuidado, o carinho, o amor. A primeira célula da sociedade é a família. E não existe família sem mãe. Por isso, fazemos questão de comemorar e homenagear essas mulheres todos os anos, com casa cheia mais uma vez”, declarou o gestor, abraçando e parabenizando também sua mãe e sua esposa.

A primeira-dama, Juliana Cunha Lima, que organiza a festa, também falou sobre o significado do evento. “A gente está muito feliz em mais um ano proporcionar um momento como esse para as mães. Sabemos como a vida de uma mãe é corrida, quantas atribuições elas têm. Reservar esse tempo para homenageá-las é, acima de tudo, um gesto de reconhecimento e de gratidão. Essas mulheres são guerreiras, são a base da família, da sociedade. É uma honra ver esse espaço cheio de mães, de alegria, de celebração”, ressaltou.

Alegria e sorteio de brindes

Durante toda a tarde, as participantes dançaram e aproveitaram os serviços disponíveis no evento. “Estou aqui na festa das mães e estou gostando muito. É a primeira vez que eu participo de uma festa da Prefeitura e achei tudo muito organizado”, declarou a senhora Deuzalina Firmino, que foi com a turma do Projeto Social Irmã Dulce, do bairro Pedregal.

Além das atrações musicais e dos serviços de estética e beleza para as presentes, foram sorteados cerca de 300 brindes, entre ventiladores, airfyers, cestas básicas e outros itens. Clélia Maria, moradora do bairro Catolé, foi uma das mães ganhadoras e falou com entusiasmo sobre a participação na Festa das Mães. “Tenho duas filhas e três netas. Estou muito feliz de participar dessa festa. Agradeço muito a Bruno Cunha Lima. A festa está muito boa, muito linda, tudo lindo, tudo perfeito, maravilhoso. Foi o primeiro ano e na primeira vez já fui sortuda e ganhei um brinde”, comemorou.

A Festa das Mães 2025 foi, mais uma vez, um reflexo da sensibilidade da gestão municipal em valorizar quem cuida, quem educa e quem constrói, todos os dias, o futuro da cidade. O evento também foi prestigiado por diversas autoridades, vereadores e secretários municipais.