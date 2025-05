Prefeitura convoca selecionados em processo para reuniões do Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), está convocando os 355 selecionados no processo seletivo para trabalho temporário na edição 2025, do Maior São João do Mundo para participarem das reuniões e tomar conhecimento das atribuições, definições de locais e horários e regulamentações que serão repassadas pelos coordenadores de cada setor para o qual foi aprovado.

Essa é a terceira e última etapa do processo. A primeira foi em abril com às inscrições; a segunda, dia 16 de maio, com a publicação da relação oficial dos classificados , em separata do Semanário Oficial, que trouxe os nomes dos 240 auxiliares de serviços gerais, 70 recicladores, 5 encarregados, 40 fiscais de apoio, além da lista de cadastro reserva.

As reuniões serão organizadas por setor, com dias, horários e locais previamente definidos. A participação é obrigatória.