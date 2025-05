Durante sessão especial realizada na noite desta terça-feira (20), no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) participou da homenagem pelos 20 anos da Procuradoria do Trabalho no Município. O evento, promovido na Casa de Félix Araújo, reuniu autoridades, parlamentares, membros do Ministério Público do Trabalho (MPT) e representantes da sociedade civil.

Em seu discurso, Bruno ressaltou a importância da atuação do MPT na proteção dos direitos trabalhistas e nas parcerias institucionais com a Prefeitura, especialmente em pautas como o combate ao trabalho infantil e à exploração de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Ele destacou também a união de esforços durante a pandemia da Covid-19, que ajudou a salvar vidas nos momentos mais críticos da crise sanitária.

“Campina Grande é grata pelas mulheres e pelos homens que fizeram e fazem o Ministério Público do Trabalho na cidade. Eles estiveram de mãos estendidas, sempre prontos a construir soluções”, afirmou o prefeito, que também celebrou o impacto social de projetos como o Mulheres de Peito e o Tamanquinhos das Artes, apoiados pelo MPT.

Bruno enfatizou que a cidade só tem a ganhar com a atuação firme e proativa da instituição e finalizou sua participação parabenizando os procuradores presentes, reforçando que o aniversário é motivo de orgulho não apenas para a instituição, mas para toda a cidade:

“Campina Grande é que fica felicitada com a comemoração desses 20 anos. Na condição de campinense fico muito feliz em saber que a cidade conta com o trabalho de pessoas comprometidas com a justiça social”, concluiu.