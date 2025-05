João Azevêdo celebra entrega do Centro de Convenções em Campina Grande

Durante entrevista coletiva concedida na inauguração da primeira etapa do Centro de Convenções Vital do Rêgo, o governador João Azevêdo afirmou que a entrega do equipamento representa uma verdadeira mudança de chave para o turismo de eventos e para a economia de Campina Grande.

Segundo ele, a cidade, que já é referência na realização de grandes festas e manifestações culturais, agora passa a contar com uma estrutura de alto padrão para sediar feiras, congressos e eventos de diversas naturezas ao longo de todo o ano.

O governador destacou que, embora a obra não tenha sido promessa de campanha, foi reconhecida como uma necessidade real da cidade e, por isso, reformatada com a colaboração de representantes dos setores de turismo, hotelaria e gastronomia.

A primeira etapa entregue soma 13 mil metros quadrados de área construída, incluindo os blocos de artes e congressos, com previsão de novos espaços como auditório e teatro a serem entregues em breve.

*Vídeo: ParaibaOnline

João revelou que quatro grandes eventos já estão programados, entre eles um internacional, o Imagineland, que reúne cerca de 30 mil pessoas e será realizado em novembro. O governador também anunciou que os meses de agosto e setembro já contam com programações definidas, e que o objetivo é que Campina alcance uma taxa de ocupação semelhante à do centro de convenções da capital, com agenda cheia até o início do próximo ano.