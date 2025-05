João Azevêdo celebra entrega do Centro de Convenções de Campina Grande: “Uma conquista extraordinária”

O governador João Azevêdo destacou a importância da entrega da primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande, marcada para esta quarta-feira. Segundo ele, a obra representa um avanço estratégico para o turismo de eventos e para a economia da Rainha da Borborema.

“Esperamos que toda a população de Campina Grande participe desse momento. Isso é uma entrega extraordinária. Uma conquista que eu não prometi, mas conseguimos realizar e, graças a Deus, chegou o dia da entrega”, afirmou.

Azevêdo revelou que quatro grandes eventos já estão programados para acontecer no local ainda em 2025, reforçando o potencial da cidade como polo de feiras e congressos. “Campina Grande vai consolidar cada vez mais sua capacidade de realização de eventos, gerando negócios e desenvolvendo o setor de turismo”, completou.

Na ocasião, o governador explicou que a etapa a ser entregue inclui os blocos de congresso, feiras e eventos. Já o auditório principal, que completará o complexo, tem previsão de entrega para o mês de outubro, como presente pelo aniversário da cidade.

Hospital da Mulher e outros investimentos

Durante a mesma entrevista, João Azevêdo também comentou sobre outras obras em andamento em Campina Grande. Ele destacou o avanço da construção do Hospital da Mulher, que será, segundo ele, o maior hospital do estado. “São mais de 300 leitos. É um hospital que vai servir de referência e deve ser entregue até o final de 2026”, garantiu.

Saúde animal e apoio ao São João

O governador ainda falou sobre a importância da vigilância sanitária na agropecuária paraibana, reafirmando que a Paraíba é zona livre de febre aftosa e que o governo continuará investindo na manutenção desse status.

Por fim, anunciou que no próximo dia 28 serão divulgados os investimentos do governo estadual para o São João 2025. “Assim como no ano passado, vamos apoiar os eventos em todas as regiões. Em 2024, demos suporte a 850 festas juninas em todo o estado”, lembrou.

O anúncio será feito em João Pessoa, no mesmo evento em que o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, lançará o plano nacional de turismo para o Nordeste.

Assista: