As chuvas intensas que atingiram João Pessoa e cidades da região metropolitana na noite desta terça-feira (20) provocaram diversos transtornos. Na capital, uma árvore caiu na ladeira do Cuiá, bloqueando parcialmente o trânsito. O local também registrou alagamentos, assim como os bairros dos Bancários, Torre e Penha.

Em Bayeux, parte do teto de um supermercado desabou no bairro Alto da Boa Vista. Já em Santa Rita, até caminhões enfrentaram dificuldades para trafegar devido aos alagamentos no Centro.

O Inmet emitiu três alertas para a Paraíba, incluindo um alerta vermelho de grande perigo para 12 cidades litorâneas, com risco de chuvas acima de 100 mm por dia, alagamentos e deslizamentos.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.