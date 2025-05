No dia 19 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, uma data que reforça a importância desse ato de amor que salva vidas. Campina Grande também marca o Dia Municipal da Doadora de Leite e realiza uma programação especial durante toda a semana.

Amara Martins, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), destacou as ações realizadas e a importância da doação.

“É um dia para comemorarmos as conquistas das nossas doadoras e conscientizar sobre a importância do aleitamento materno e da doação dos potes de vidro com tampa de plástico, fundamentais para o armazenamento do leite”, explicou Amara.

Durante a semana, a programação inclui:

– Ação no Parque da Criança com homenagens às doadoras;

– Atendimentos de fisioterapia no próprio banco de leite para mães com dificuldades na amamentação;

– Visitas domiciliares com momentos de acolhimento e orientação.

O Banco de Leite do ISEA abastece todas as maternidades públicas e privadas de Campina Grande, mas o estoque está no limite e é preciso captar novas doadoras.

A coleta é feita no domicílio da doadora. A equipe realiza uma entrevista, fornece treinamento e entrega os potes. Toda semana, o leite é recolhido e potes limpos são deixados.

Além disso, o serviço oferece consultoria gratuita de amamentação, aberta a todas as mães, independentemente de onde deram à luz.

