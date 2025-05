Saiba a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba

A configuração de ventos nos altos, médios e baixos níveis da atmosfera está contribuindo para o aumento da nebulosidade sobre grande parte da Paraíba, como também a formação de aglomerados de nuvens adjacentes à costa leste do Paraíba. Com isso, são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, por vezes forte, sobre áreas isoladas das regiões do Litoral, Agrestre e Brejo, podendo se estender de forma bem pontual sobre áreas das regiões do Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão. Vale salientar, que as chuvas poderão ocorrer intercaladas por períodos sem chuva.

* Aesa