Projeto isenta jurado do recolhimento de taxa de inscrição em concurso

Projeto de iniciativa da deputada Cida Ramos (PT), aprovado dias atrás de forma unânime, concede a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos do Estado às pessoas que atuarem como juradas no Tribunal do Júri.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/hugo-motta-o-novo-ulisses/