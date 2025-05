Podcast: entenda sobre suspensão de pensão no INSS

No quadro “Minha Aposentadoria”, p gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, participou respondeu dúvidas enviadas por ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Uma das perguntas tratou da suspensão de uma pensão por mais de um ano. Marcos explicou que esse tipo de benefício raramente é interrompido sem justificativa clara.

Ele orientou que, em casos assim, é fundamental entrar em contato com a central 135 e, se necessário, agendar atendimento presencial na agência do INSS para verificar o motivo da suspensão ou cessação do benefício.

Outra dúvida foi sobre o pagamento de meses acumulados de benefício por incapacidade, após uma cirurgia. Marcos reforçou que o benefício deve ser solicitado até 30 dias após o início do afastamento, com o envio da documentação médica. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, e a análise é realizada por perito médico do próprio INSS.

Também foi abordado o atraso no pagamento de valores retroativos de uma aposentadoria concedida em 2023. Como já se passou um tempo considerável, Marcos recomendou que o beneficiário compareça à agência do INSS.

Se o benefício tiver sido concedido pela Justiça, é preciso consultar o advogado responsável para verificar o andamento do processo.